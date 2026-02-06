Врач Кондрахин: заражение микозом после короткой примерки шапки маловероятно

Фото: 123RF.com/tnihouse

Заражение микозом после кратковременной примерки пораженного головного убора маловероятно. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что москвичка заразилась микозом после примерки шапки, заказанной на одном из маркетплейсов. В результате у девушки начали выпадать волосы в районе пораженного участка.

Врач напомнил, что микоз возникает тогда, когда грибковые споры попадают на кожу или слизистые оболочки. Все же есть случаи, когда риск заражения имеется. Например, если кожа у примеряющего шапку повреждена. Однако даже в этом случае головной убор должен быть не просто ношеным, а загрязненным активным грибком. То есть в момент примерки на нем должны остаться живые споры и их должно быть много. В такой ситуации их было бы видно на поверхности шапки.

"Основной риск заражения грибковой инфекцией возникает во время примерки обуви. Стопы и пальцы ног создают теплую и влажную среду, являющуюся идеальной для размножения этой инфекции", – отметил специалист.

По словам Кондрахина, с одеждой или головными уборами гораздо чаще переносятся чесоточные клещи и вши, которые могут находиться в складках и швах и быстро перемещаться на человека во время примерки. Они могут сидеть на шапках, шарфах, капюшонах, кофтах, майках, рубашках и штанах.

Чтобы не заразиться, необходимо соблюдать правила гигиены и быть осторожнее, подчеркнул врач. Например, для примерки обуви лучше использовать одноразовые защитные вставки для ног. Одежду следует надевать поверх другой одежды, чтобы она не контактировала с кожей. Головные уборы надо примерять на специальные одноразовые шапочки.

"Особое внимание стоит уделить товарам на маркетплейсах. Продукция, возвращенная от других клиентов, зачастую вновь выставляется на продажу, и нет гарантий, что продавец провел полную дезинфекцию. Если вы видите, что товар ранее мерили, а тем более если на нем есть следы, пятна или части чужого эпителия, лучше его вернуть и перезаказать новый без следов примерки", – предупредил он.

Кондрахин добавил, что новую вещь перед использованием обязательно нужно постирать. Это касается даже той одежды, которая поступила со склада, так как в этих помещениях нередко прячутся крысы и мыши, которые оставляют там следы жизнедеятельности. Это может даже стать причиной заражения туберкулезом.

Новую обувь необходимо протереть изнутри антисептиком на основе спирта, после чего оставить на проветривание на 2–3 часа. После этого можно использовать антибактериальные стельки.

Ранее врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что использование общей расчески может привести к заражению стафилококком или глистами. Ее необходимо регулярно очищать от волос и кожного сала.

Она рекомендовала еженедельно замачивать щетку на 15–30 минут в теплом мыльном растворе, а для протирки деревянных или пластиковых частей можно использовать спиртовые салфетки.

