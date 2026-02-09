Собянин доложил Путину о росте ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Ожидаемая продолжительность жизни в столице выросла до 80 лет, что стало лучшим показателем среди регионов России. Об этом Сергей Собянин сообщил на встрече с Владимиром Путиным.

"Это первое место в стране. Хотя, конечно, это не Северный Кавказ", – сказал мэр Москвы.

Собянин связал улучшение демографических показателей с развитием системы здравоохранения и экологической ситуацией в городе.

Отдельно он напомнил о поставленной ранее задаче по популяризации массового спорта и физической активности, отметив, что вовлечение жителей в занятия физкультурой также сыграло заметную роль в повышении показателя.

Ранее градоначальник рассказал о прогрессе московского здравоохранения в 2025 году. Собянин отметил значительный скачок в развитии, в том числе за счет повышения персонализации, внедрения передовых технологий и улучшения доступности медицинских услуг.

По его словам, на сегодняшний день шесть ведущих медицинских центров и все приемные отделения больниц функционируют в соответствии с обновленными стандартами. Поликлиники же предлагают полный штат квалифицированных специалистов, оснащены современным оборудованием и создают комфортные условия для пациентов.