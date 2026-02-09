Временно проживающих в РФ мигрантов могут обязать отчитываться о доходах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым мигрантов с разрешением на временное проживание могут обязать предоставлять сведения о своих доходах за год. Об этом сообщается в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно законопроекту, временно проживающий иностранный гражданин должен подать в органы МВД уведомление о подтверждении проживания на территории РФ.

"К этому (уведомлению. – Прим. ред.) иностранный гражданин должен приложить один из следующих документов: справку о доходах за отчетный период, копию налоговой декларации, документы, подтверждающие уплату налогов на физического лица", – сказано в материалах заседания комиссии.

Кроме того, изменения коснутся трудовых мигрантов, получающих или продлевающих патент на работу. По новым правилам они должны обеспечивать себя и членов своей семьи доходами не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.

Исключение сделано для первичного получения патента и работы исключительно у физических лиц для личных нужд. Нововведения направлены на повышение прозрачности доходов мигрантов и поддержку социальной защищенности их семей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ предусматривает сокращение числа нелегальных мигрантов, снижение уровня преступности с участием иностранцев и решение проблемы непосещения школ детьми мигрантов.