10 февраля, 13:59

Общество

Арбитражный суд утвердил принцип "первое слово дороже второго"

Фото: ТАСС/Дарья Антонова

Арбитражный суд Московского округа утвердил принцип "первое слово дороже второго". Об этом говорится в постановлении на сайте инстанции.

Между ООО "ПКФ "ТСК" и ООО НПО "Промконтроль" возник спор из-за поставки набора универсального измерительного инструмента – покупатель отказался принять товар из-за выявленных недостатков и потребовал вернуть 2 миллиона 309 тысяч рублей, а также штрафа и компенсации.

Поставщик изначально признал дефекты и предложил ремонт, однако позже изменил позицию и заявил, что оборудование соответствует стандартам.

В итоге суд первой инстанции и апелляция отказали во взыскании, но кассация данные решения отменила, указав на необходимость оценки "непоследовательного, противоречивого поведения ответчика", а также проведения экспертизы для установления существенности недостатков.

"Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго. Поставщик выразил свое отношение к недостаткам товара, при этом не представил доказательств того, что у него имелись препятствия для осмотра оборудования", – сказано в тексте постановления.

Ранее инспектор ГИБДД попытался оштрафовать на 300 тысяч рублей "Рободоставку" за действия робота-доставщика в центре Москвы. Компания была признана виновной по статье КоАП РФ "Повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении".

Уточнялось, что роботы-доставщики помешали пешеходам на одной из столичных улиц, из-за чего люди были вынуждены обходить их по проезжей части. Однако судебная инстанция отменила штраф и пояснила, что робот-доставщик не является транспортным средством. Более того, суд не выявил объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения.

