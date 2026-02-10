Арбитражный суд утвердил принцип "первое слово дороже второго"

Фото: ТАСС/Дарья Антонова

Арбитражный суд Московского округа утвердил принцип "первое слово дороже второго". Об этом говорится в постановлении на сайте инстанции.

Между ООО "ПКФ "ТСК" и ООО НПО "Промконтроль" возник спор из-за поставки набора универсального измерительного инструмента – покупатель отказался принять товар из-за выявленных недостатков и потребовал вернуть 2 миллиона 309 тысяч рублей, а также штрафа и компенсации.

Поставщик изначально признал дефекты и предложил ремонт, однако позже изменил позицию и заявил, что оборудование соответствует стандартам.

В итоге суд первой инстанции и апелляция отказали во взыскании, но кассация данные решения отменила, указав на необходимость оценки "непоследовательного, противоречивого поведения ответчика", а также проведения экспертизы для установления существенности недостатков.

"Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго. Поставщик выразил свое отношение к недостаткам товара, при этом не представил доказательств того, что у него имелись препятствия для осмотра оборудования", – сказано в тексте постановления.

