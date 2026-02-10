Форма поиска по сайту

10 февраля, 11:50

Транспорт

Инспектор ГИБДД попытался наложить штраф на робота-доставщика в Москве

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Инспектор ГИБДД попытался оштрафовать на 300 тысяч рублей компанию "Рободоставка" за действия робота-доставщика в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.

В документах указано, что "Рободоставка" была признана виновной по статье КоАП РФ "Повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении". Уточняется, что роботы-доставщики помешали пешеходам на одной из столичных улиц, из-за чего люди обходили их по проезжей части.

Компания не согласилась с указанными аргументами и подала жалобу в Мещанский суд с требованием отменить штраф. В апелляции организация уточнила, что в действиях роботов не могло быть умысла перекрывать дороги.

В результате судебная инстанция отменила штраф и пояснила, что робот-доставщик не является транспортным средством. Более того, суд не выявил объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения.

Уточняется, что пешеходы могли пройти про тротуару, так как движение не блокировалось. То, что некоторые люди пошли по проезжей части, не говорит о том, что они были вынуждены это сделать из-за действий "Рободоставки". В связи с этим компания признали невиновной в административном правонарушении.

Ранее в Москве неизвестные попытались взломать робота-доставщика. Инцидент произошел на Смоленском бульваре, когда устройство везло клиенту средство для мытья раковин. В результате нападения груз не пострадал.

"Деньги 24": затраты на роботов-доставщиков оказались ниже, чем на пеших курьеров

судытранспортгород

