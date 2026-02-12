Форма поиска по сайту

12 февраля, 07:56

Происшествия

Силы ПВО сбили за ночь 106 украинских дронов над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО уничтожили прошедшей ночью 106 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 24 дрона сбили в Белгородской области, 21 – в Брянской, 19 – в Воронежской и 13 – в Тамбовской области. Кроме того, 9 БПЛА перехватили в Нижегородской области, 5 – в Крыму, 4 – над акваторией Азовского моря, 3 – в Ростовской области и 2 – в Липецкой области.

Еще по 1 беспилотнику удалось ликвидировать в Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

В Тамбовской области под удары БПЛА попал город Мичуринск. В результате случившегося пострадали 2 мирных жителя. Повреждения получили несколько зданий, в том числе корпус промышленно-технологического колледжа.

В Волгоградской области силы ПВО также отражали ракетную атаку ВСУ, которая привела к возгоранию объекта Минобороны в районе поселка Котлубань. Жителей поселка начали эвакуировать на время тушения пожара.

