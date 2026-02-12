Два человека пострадали при атаке БПЛА на Мичуринск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотника на Мичуринск в Тамбовской области. О случившемся сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

Кроме того, при падении обломков БПЛА оказались повреждены несколько зданий, в одном из местных магазинов начался пожар. На месте уже работают оперативные и специальные службы.

Ранее житель Белгородской области погиб в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Волчья Александровка в Волоконовском округе.

Кроме того, еще семеро жителей Белгородской области, в том числе ребенок, пострадали в результате атак ВСУ. В частности, в селе Севрюково девочка четырех лет получила слепое осколочное ранение спины от ракетного обстрела.