Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тамбовской области"

В Котовске Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька на входе в хирургическое отделение, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Инцидент произошел 14 февраля. Входной козырек обрушился из-за большого количества снега, из-за чего скончался мужчина 1955 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Ранее мужчина в Москве погиб после схода снежного покрова с крыши частного домовладения в Троицком административном округе Москвы. На место выехал пожарно-спасательный расчет ПСО № 306 Пожарно-спасательного центра Москвы. По прибытии спасатели разобрали снежный завал и извлекли пострадавшего, однако от полученных травм он скончался.

Кроме того, на Щелковском шоссе в столице скончался ребенок 2011 года рождения из-за схода снега с самовольно установленного балконного навеса. Место ЧП осмотрели следователи и криминалисты, будут установлены все обстоятельства случившегося.

