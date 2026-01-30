Уголовное дело возбуждено после гибели жительницы Пензы от упавшей глыбы льда

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пензенской области"

В Пензе возбуждено уголовное дело после гибели женщины от упавшей с пятиэтажного дома глыбы льда. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По данным следствия, днем 30 января с козырька балкона жилого дома по Ленинградской улице упал фрагмент наледи. В тот момент на тротуаре находилась 52-летняя женщина. В результате потерпевшая от полученных травм скончалась. По данному факту возбудили дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"В настоящее время следователями и криминалистами регионального управления проводится осмотр места происшествия и комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Кроме того, свою проверку также организовала прокуратура Пензенской области. Ожидается, что надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействию управляющей компании и иных органов, ответственных за своевременную очистку кровли. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее женщина погибла после падения наледи в Даниловском районе Москвы. ЧП произошло на улице Хавской, где велись работы по уборке снега и наледи на крыше. Женщина проигнорировала меры безопасности и прошла в зону производства работ, не обратив внимания на предупреждения. От полученных травм она скончалась.

