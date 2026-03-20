Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 марта, 20:04

Общество
Главная / Новости /

Россиянам поднимают настроение морепродукты и овощи

Россияне назвали продукты, которые делают их счастливыми

Фото: 123RF.com/malkovkosta

В Международный день счастья, который отмечается 20 марта, россияне рассказали, что среди продуктов, которые поднимают им настроение, – рыба, морепродукты и овощи. Соответствующее исследование провела сеть гипермаркетов "Оке'й".

Согласно результатам, такой набор продуктов выбрали 52% россиян. По мнению аналитиков, это связано с желанием людей начать правильно питаться весной. Многие чувствуют удовлетворение, выполняя свое обещание есть правильные продукты.

Об этом говорит и статистика продаж. В марте спрос на морепродукты вырос на 7% по сравнению с зимними месяцами. На 8% увеличились продажи слабосоленой рыбы, на 6% – разных видов икры.

Несмотря на интерес к правильному питанию, 47% респондентов заявили, что счастье им приносят шоколад, выпечка и мороженое. Объясняется это тем, что употребление сладостей стимулирует выработку дофамина, гормона радости.

Выяснилось также, что продажи десертов растут на 11% к пятнице и субботе, так как люди хотят расслабиться после работы.

42% опрошенных признались, что получают положительные эмоции при употреблении сытных мясных блюд. Еще 15% россиян отдают предпочтение блюдам паназиатской кухни и снекам из восточных стран. В марте, например, спросом пользовались чипсы из нори и кимчи.

15% респондентов отметили, что им поднимают настроение блюда, знакомые с детства. Например, в марте по сравнению с зимними месяцами на 12% выросли продажи пельменей, на 11% – котлет, на 10% – творожных запеканок, на 8% – пирожков с разными начинками.

При этом любителей снеков и сладких напитков чуть меньше. 11% россиян поднимают себе настроение чипсами, сухариками и попкорном, 12% – соками, морсами и газировками. В марте спрос на снеки вырос на 9%, а на безалкогольные напитки – на 13%.

Ранее стало известно, что столичные курьеры чаще всего заказывают в сервисах доставки кофе и вафельные трубочки. Не менее популярны среди них замороженные закуски, шоколадные батончики, кофе, сладкие газированные напитки, питьевая вода, лапша быстрого приготовления и чипсы. Кроме того, они часто отдают предпочтение блюдам быстрого приготовления – мини-пицце, чебурекам и пельменям.

Читайте также


обществоеда

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика