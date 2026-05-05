ПВР развернули в Чебоксарах после атаки БПЛА

В Чебоксарах в экстренном порядке был организован пункт временного размещения (ПВР) для местных жителей после атаки БПЛА. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на главу города Станислава Трофимова.

По его словам, ПВР открыт на базе школы № 57. В нем люди могут получить горячее питание и первую необходимую помощь.

Кроме того, на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате атаки беспилотников на Чебоксары. По предварительной информации, один пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще два местных жителя находятся в состоянии легкой степени тяжести – они получают помощь амбулаторно.