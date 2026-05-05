В Москве пьяный мужчина проехался на хвостовой части вагона поезда метро

Пьяный молодой человек проехался на хвостовой части вагона поезда в столичном метро, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Речь идет о мужчине 2006 года рождения. Его привлечение к административной ответственности находится на контроле ведомства. Отмечается, что за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, за это может грозить административный арест на срок до 10 суток, напомнили в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее полицейские задержали мужчину, который спрыгнул на крышу поезда на станции столичного метро "Таганская". Выяснилось, что он поднялся по лестнице пешеходного перехода, перелез через перила, а затем спрыгнул на крышу прибывающего на станцию состава. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина уже находится на крыше поезда, а один из пассажиров помогает ему спуститься.

