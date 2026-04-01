Москвич проехал на сцепке вагона поезда в столичном метро

В Москве полицейские задержали 21-летнего зацепера, который проехал на внешней стороне поезда метро. Об этом представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.

Предварительно установлено, что на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии пассажир дождался прибытия состава и залез на сцепку последнего вагона. Так он доехал до станции "Площадь Революции" и скрылся.

Вскоре правоохранители установили личность нарушителя и доставили его в отдел. Выяснилось, что раньше он уже привлекался к административной ответственности.

В отношении молодого человека составили протокол об административном правонарушении, суд арестовал его на 9 суток.

Ранее на 6-м километре перегона между станциями Савеловская и Марьина Роща МЖД погиб подросток. Он получил смертельный удар током, находясь на крыше электрички. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.