Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты также объявлены в столичном аэропорту Домодедово – в настоящий момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее врачи спасли жизнь пассажиру с приступом астмы на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Москву. У одного из пассажиров развился астматический статус, после чего экипаж начал готовить лайнер к экстренной посадке.