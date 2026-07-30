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30 июля, 14:45

Политика

Россия не признала решение США о расширении границ континентального шельфа

Фото: 123RF.com/emmeci74

Российская делегация на 31-й сессии Ассамблеи Международного органа по морскому дну не признала одностороннее расширение США границ континентального шельфа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

Отмечается, что в 2023 году Вашингтон в одностороннем порядке объявил о расширении своего шельфа в Арктике и Беринговом море. Москва заявила, что такие границы не соответствуют международной практике и установленным процедурам.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву для установления внешних границ континентального шельфа за пределами стандартной 200-мильной зоны необходимо получить рекомендации Комиссии по границам континентального шельфа.

Россия также заявила о недопустимости возможных односторонних действий США по разработке морского дна в пределах расширенного шельфа и призвала их присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву.

Сессия Ассамблеи МОМД проходит в штаб-квартире организации в Кингстоне с 27 по 31 июля. В состав российской делегации вошли представители МИД, посольства России на Ямайке и Минприроды. Делегацию возглавляет замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин.

Ранее в МИД сообщили о победе России в международном арбитраже по правам прибрежного государства. Суд в Гааге отказал Украине в возврате контроля над ресурсами у Крыма и Приазовья, в признании Керченского пролива международным и в требовании демонтажа Крымского моста.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал решение важным для будущего и впервые признающим суверенитет России в новых границах, но подчеркнул, что в текущей ситуации оно безразлично, поскольку Украина не соблюдает международное право и понимает только язык силы.

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