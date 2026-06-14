Москалькова назвала переговоры с Украиной эмоциональными и напряженными

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Переговоры с Украиной проходили эмоционально и напряженно. Об этом заявила бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Очень эмоционально, напряженно, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств", – указала она.

По словам Москальковой, Москва никогда не позволит довлеть над собой и диктовать условия.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов. Он указал, что российская сторона 8 лет уговаривала Запад остановить конфликт на Украине мирным путем, ведь там "русские люди проживают".

Вместе с тем российский лидер призвал не воевать с Россией и не ставить ей ультиматумы. Вместо этого он предложил "жить дружно" и решать все вопросы с помощью переговоров.

