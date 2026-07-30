Самозанятые начнут получать первые выплаты по больничным листам с августа 2026 года

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Важные нововведения вступят в силу в России в августе 2026 года. В частности, управляющие компании обяжут платить штраф при недопуске операторов связи в дома, а самозанятые начнут получать первые выплаты по больничным листам.

Увеличение размера пенсий

Выплаты работающим пенсионерам увеличатся с 1 августа. Повышение затронет граждан, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают вести официальную трудовую деятельность, а их компании направляют страховые взносы в Социальный фонд России (СФР).

Начисление надбавки будет произведено автоматически на базе финансовых поступлений за предыдущий год, поэтому подавать заявление не требуется. Мера коснется всех застрахованных лиц, независимо от отработанного времени в 2025 году, однако этот момент учтут при выплатах.

Также с 1 августа состоится перерасчет надбавки к пенсии для летчиков и шахтеров. Фиксированной суммы нет – ее рассчитывают индивидуально для каждого с учетом длительности специального стажа, характера труда и объема взносов за прошлый квартал. Повышение назначается автоматически, причем в 2026-м оно будет не последним. По закону, выплаты растут четыре раза в год, 1-го числа февраля, мая, августа и ноября.

Кроме того, СФР с 1 августа увеличит накопительные пенсии на 17,3% и срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Рост сумм связан с успешными результатами инвестирования этих денег, отметил глава Соцфонда Сергей Чирков. Этот плановый перерасчет будет выполнен автоматически и коснется более 133 тысяч получателей накопительной части, а также около 34 тысяч, которым назначены срочные выплаты.

Больничные для самозанятых

Самозанятые впервые начнут получать выплаты по больничным листам начиная с августа 2026 года. Право на финансовую поддержку появится у граждан, которые зарегистрировались в программе добровольного страхования в январе 2026-го и непрерывно перечисляли взносы, начиная с февраля.

Чтобы присоединиться к ней, самозанятым необходимо направить заявление в Социальный фонд России и своевременно вносить платежи. Возможность получения денег по болезни открывается через 6 месяцев после уплаты всей годовой суммы сразу или после полугода регулярных постепенных отчислений.

Размер выплат напрямую зависит от выбранной страховой базы, которая составляет 35 тысяч либо 50 тысяч рублей, а также от общей продолжительности участия в проекте и накопленного страхового стажа. Соцфонд будет самостоятельно информировать участников, когда они могут начать брать больничные. Уведомления о начислении средств придут сразу после того, как листок нетрудоспособности будет закрыт.

Господдержка волонтеров

Список направлений волонтерства и благотворительности расширится с 6 августа: в него официально внесли новый вид деятельности – "содействие благоустройству территорий".

До этого перечень целей охватывал в том числе сферы образования, спорта, донорства, культуры, охраны окружающей среды. Также в списке соцзащита, помощь при чрезвычайных ситуациях и поддержка семей. Изменение же позволит добровольцам, которые занимаются улучшением общественных пространств, рассчитывать на государственную помощь. Активистам станут доступны субсидии, гранты, организационное, имущественное, методическое и информационное содействие.

Штрафы за недопуск операторов связи

Санкции введут для управляющих компаний (УК), которые препятствуют доступу провайдеров в многоэтажки для монтажа и технического обслуживания оборудования. Мера начнет действовать в России с 6 августа.

Если кто-то решит препятствовать этой работе, должностным лицам придется заплатить от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, в то время как для юрлиц (УК) размер взыскания составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ответственность за нарушение выдачи SIM-карт иностранцам

Уголовное наказание за повторные нарушения при продаже SIM-карт клиентам из других стран начнет действовать в России с 6 августа.

В частности, под статью подпадет оформление договоров без указания IMEI-кода телефона, если гражданин дважды за год привлекался к административной ответственности или имеет соответствующую судимость. Санкции предусматривают штраф до 500 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также лишение или ограничение свободы на срок до 1 года.

Этим же документом ужесточается наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни, включая незаконный сбор персональных данных и нарушение тайны переписки. Если такие деяния совершены группой лиц или из корыстных побуждений, по уровню ответственности они приравниваются к преступлениям, которые оказались совершены с использованием служебного положения.

Поддержка добровольцев

Дополнительные дни отпуска появятся у служащих в добровольческих формированиях с 25 августа.

В частности, освобождение на 10 суток предусмотрено в случае тяжелого заболевания или кончины близкого родственника. Срок может быть продлен на количество дней, которое потребуется на дорогу в обе стороны.

В законе уточняется, что к близким родственникам относятся супруги и их дети, родители, братья, сестры, тесть и теща, свекор и свекровь, а также гражданин, который воспитывал добровольца.

