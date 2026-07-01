Самозанятые в России получат право на оплачиваемый больничный с августа 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Самозанятые в России смогут впервые получить выплаты по больничным листам. Начисление средств станет возможным с августа 2026 года, сообщила пресс-служба Социального фонда РФ.

Как напомнили в организации, программа добровольного страхования для самозанятых была запущена полгода назад. Присоединившиеся к ней в январе участники сделали первый взнос в феврале.

"По итогам июля у них появится право на получение больничного, сами выплаты при этом поступят не раньше августа, после закрытия больничного листа", – уточнили в Соцфоне.

Приход средств возможен только через шесть месяцев после уплаты годового взноса или после непрерывного перечисления ежемесячных платежей, которые уплачиваются с месяца, следующего за регистрацией в программе.

Принять участие в ней могут самозанятые, выплачивающие налог на профессиональный доход. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд и вносить взносы на страхование по временной нетрудоспособности.

Сумма выплат зависит от выбранной страховой суммы: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Также учитываются продолжительность страхового стажа и период участия в эксперименте.

Еще одни нововведения в сфере самозанятости могут коснуться штрафов. Речь идет о поручении Владимира Путина кабмину проанализировать практику высоких взысканий для данной категории трудящихся, работающих при исполнении договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Крайним сроком выполнения задачи было указано 1 июля, а ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.