Уголовное дело завели на мужчину, который напал на певицу Магомедову в Дагестане

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Уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища и угрозе убийством возбудили в отношении 50-летнего жителя Махачкалы, который напал на певицу Хадижу Магомедову. Об этом сообщило республиканское управление Следственного комитета.

По версии следствия, 16 августа подозреваемый незаконно проник в дом потерпевшей и высказал в ее адрес угрозу убийством. Женщина восприняла угрозу реально и опасалась за свою жизнь и здоровье.

Сама Магомедова ранее рассказала, что мужчина ворвался в ее жилище, схватил за руки и угрожал. По ее словам, злоумышленник действовал из-за того, что она заблокировала его номер. Певица подчеркнула, что добавляет в черный список все незнакомые номера.

Женщину спасли полицейские, которые каждый вечер патрулируют район, где она живет. Правоохранители услышали крики, прибежали, скрутили фигуранта. Он хотел убежать, но они его поймали, рассказала Магомедова.

Она добавила, что мужчина следил за ней: около двух месяцев назад его на лестнице заметил водитель, но к моменту возвращения незнакомец исчез. Откуда он узнал адрес, певица не знает.

