В Баку завершились съемки сцен фильма "Доспехи Бога – 4" с Джеки Чаном

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Съемки части фильма "Доспехи Бога – 4: Ультиматум" с Джеки Чаном в главной роли, проходившие в Баку, завершились. Об этом сообщила пресс-служба киноагентства Азербайджана (ARKA).

Производство картины стартовало еще в июне в Мангистауской области на западе Казахстана. В мае азербайджанские СМИ сообщали, что съемки также пройдут в Азербайджане.

В киноагентстве отметили, что на сегодняшний день это крупнейший проект по производству зарубежного фильма, реализованный в республике. Поддержку съемочной группе оказывали 26 официальных организаций Азербайджана. К производству привлекли более 200 местных специалистов и десятки местных компаний.

Выход новой части "Доспехов Бога" запланирован на февраль 2027 года.

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