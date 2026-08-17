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17 августа, 19:08

Культура

В Баку завершились съемки сцен фильма "Доспехи Бога – 4" с Джеки Чаном

Фото: x.com/oxuazru

Съемки части фильма "Доспехи Бога – 4: Ультиматум" с Джеки Чаном в главной роли, проходившие в Баку, завершились. Об этом сообщила пресс-служба киноагентства Азербайджана (ARKA).

Производство картины стартовало еще в июне в Мангистауской области на западе Казахстана. В мае азербайджанские СМИ сообщали, что съемки также пройдут в Азербайджане.

В киноагентстве отметили, что на сегодняшний день это крупнейший проект по производству зарубежного фильма, реализованный в республике. Поддержку съемочной группе оказывали 26 официальных организаций Азербайджана. К производству привлекли более 200 местных специалистов и десятки местных компаний.

Выход новой части "Доспехов Бога" запланирован на февраль 2027 года.

Ранее в Москве завершились съемки новой экранизации повести народного артиста РФ Карена Шахназарова "Курьер". По сюжету после развода родителей 17-летний Иван бросает подготовку к ЕГЭ, уезжает в Москву и становится курьером. Новые заказы открывают ему жизнь разных людей, а знакомство с Катей, выросшей в обеспеченной семье, заставляет по-новому взглянуть на отношения с близкими и представления о будущем.

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