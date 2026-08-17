В Госдуме призвали не отменять концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал не отменять концерт американского рэпера Канье Уэста в России. Об этом Даванков написал в своем телеграм-канале.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что готовит официальное обращение в компетентные органы и министерство культуры с требованием отменить концерты Уэста и заблокировать продажу билетов.

"Не надо запрещать концерт Канье Уэста, люди должны сами решать, идти им или нет", – отметил Даванков.

По его словам, проведение концерта не является вопросом безопасности или государственной важности. Это вопрос личного вкуса, поэтому политик не понимает, зачем нужно указывать гражданам, что им можно слушать, а что нет.

Выступления Уэста назначены на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Стоимость билетов составляет от 9 до 160 тысяч рублей. При этом самые дешевые билеты раскупили в течение часа. Также музыкальный продюсер Яна Рудковская допустила, что рэпер может посетить Москву.

