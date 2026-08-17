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17 августа, 16:13

Шоу-бизнес

Продюсер Рудковская допустила приезд Канье Уэста в Москву

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Музыкальный продюсер Яна Рудковская допустила, что американский рэпер Канье Уэст, выступающий под именем Ye, который в октябре даст два концерта в Санкт-Петербурге, также посетит Москву. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Рудковская назвала предстоящий приезд Уэста "тектоническим сдвигом" для всей концертной индустрии России и выразила уверенность, что на шоу будет аншлаг.

"Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь же. Ждать осталось совсем недолго", – отметила продюсер.

Она также добавила, что Петербург технически готов к такому приему: танцпол вмещает 25 тысяч человек. Вице-губернатор города Борис Пиотровский ранее подтверждал, что нет таких артистов в мире, которых Петербург не готов принимать, вспомнила Рудковская.

По ее словам, билеты на концерты стоят немало. Для сравнения она привела в пример Тбилиси, где за 15-минутное личное общение с Уэстом просили больше 400 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Ye приедет в Россию с двумя концертами: 10 и 11 октября музыкант выступит на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стоимость билетов на концерт варьировалась от 9 тысяч рублей за самые дальние места до 160 тысяч рублей за места в VIP-ложе. Билеты ближе к танцполу стоили 30–35 тысяч рублей, сам танцпол – 25 тысяч рублей.

При этом самые дешевые билеты по 9 тысяч рублей были раскуплены всего за час. В остальных ценовых категориях билеты еще есть в наличии. Также осталось несколько мест в VIP-ложе.

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