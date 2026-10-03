Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения сняты на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Росавиация.

Пассажиров предупреждали об изменениях в расписании. Ознакомиться с актуальными данными можно на табло авиагавани.

Ранее схожие ограничительные меры применялись в аэропорту Домодедово. Позднее Росавиация официально уведомила об отмене ограничений.

Также сообщалось, что в туалете зоны прилета Шереметьево обнаружили тела 30-летней женщины и новорожденного ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.