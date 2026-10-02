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Ограничения сняты в аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящий момент авиагавань принимает и выпускает самолеты. В ведомстве отметили, что меры вводили для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации указывали, что в расписании рейсов возможны корректировки.

Помимо этого, из-за продолжительных временных ограничений в аэропортах российских регионов "Победа" была вынуждена корректировать рейсы: часть из них задержана или отменена. Пассажиров призвали заранее проверять статус рейса через чат-бот, по электронной почте или на сайте аэропорта.

