ТАСС: застрелившим полицейского в Подмосковье оказался несудимый россиянин

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Мужчина, который застрелил полицейского Павла Шевякова в подмосковном Наро-Фоминске, оказался ранее несудимым гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника журналистов, смертельно ранившим полицейского оказался 31-летний житель Свердловской области.

О том, что сотрудник полиции погиб при задержании предполагаемых организаторов нарколаборатории в деревне Паново Наро-Фоминского округа, стало известно 2 октября.

Оперативники прибыли к частному дому и постучались в дверь. После этого мужчина открыл огонь, ранив полицейского. Последний скончался. Ответным огнем злоумышленник был нейтрализован.

По данному факту возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном хранении оружия.

