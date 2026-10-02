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02 октября, 17:04

Политика

Минюст РФ внес журналистку Жанну Немцову в реестр иноагентов

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Анна Салынская (Жанна Немцова признана в РФ иноагентом)

Минюст России включил в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Немцову, общественного деятеля Рустама Хуажева и информационные ресурсы "Команда Навального" (Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и "Реанимация". Соответствующие распоряжения опубликованы ведомством.

По данным Минюста, Немцова распространяла недостоверные сведения о решениях российских органов публичной власти и проводимой ими политике, а также выступала против специальной военной операции на Украине.

Она участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов и взаимодействовала с ними. Кроме того, Немцова является основателем организации, включенной в перечень нежелательных в России, и проживает за пределами страны.

Хуажев, как отметило ведомство, также участвовал в подготовке материалов иностранных агентов и организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

Минюст сообщил, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов публичной власти, выступал против СВО и является участником организации из перечня нежелательных. Хуажев проживает за пределами России.

Ресурс "Команда Навального", согласно распоряжению министерства, распространял недостоверную информацию о решениях российских органов публичной власти, проводимой ими политике и избирательной системе страны. Ресурс также выступал против СВО и участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

Ведомство указало, что управление им осуществляется из-за рубежа организацией, включенной в единый федеральный список террористических организаций, а владельцем ресурса является лицо, внесенное в реестр иноагентов.

Второй ресурс – "Реанимация" – ведомство обвинило в распространении недостоверных сведений о решениях и политике российских органов публичной власти, а также об избирательной системе. Кроме того, ресурс участвовал в распространении материалов иностранных агентов и организаций, включенных в перечень нежелательных в России.

Одновременно Минюст исключил из реестра автономную некоммерческую организацию "Центр по работе с проблемой насилия". Решение принято в связи с ликвидацией организации.

Ранее Минюст РФ включил в реестр иноагентов проект "Ходорковский LIVE", журналиста Валерия Клепкина и искусствоведа Марию Микаелян. Кроме того, иноагентами в России признаны кинорежиссер Андрей Звягинцев, журналист Михаил Шевелев, политик Павел Иванов, общественный деятель и блогер Ержан Тургумбай и проект "Анархист-35".

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