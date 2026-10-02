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02 октября, 16:36

Общество

В Шатуре спасли кошку, которая просидела на сосне два дня

Видео: MAX/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели сняли домашнюю кошку Асю с высокой сосны в поселке Тархановка городского округа Шатура. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Кошка провела на сосне два дня, туда ее загнали дворовые собаки. Самостоятельно спуститься с дерева животное не могло и жалобно мяукало, призывая на помощь. Хозяин кошки обратился в единую службу 112.

На вызов приехали работники 289-й пожарно-спасательной части. Специалисты развернули трехколенную лестницу, после чего один из них поднялся и снял кошку с дерева. В ответ Ася громко помяукала, словно благодаря спасателей за возвращение к хозяину. Помощь ветеринара животному не потребовалась.

Ранее в Дмитровском округе спасатели помогли 28-летнему мужчине и его коту, которые застряли на высокой сосне. Молодой человек забрался на дерево, чтобы снять питомца, но не смог спуститься из-за сломанных сучков. Высота сосны достигала уровня четырехэтажного дома.

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