15 мая, 10:18

Общество

В Подмосковье спасатели помогли застрявшей в заборе кошке

Фото: vk.com/mosoblspas

Спасатели освободили застрявшую в заборе кошку в подмосковном Ступине. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".

Сообщение от местных жителей поступило в единую службу экстренных вызовов "Система-112", рассказал старший смены Александр Щукин. На место оперативно прибыли сотрудники 334-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса".

Животное находилось между металлическими прутьями забора и не могло пошевелиться. При этом, добавил Щукин, кошка была настроена агрессивно, поэтому спасателям пришлось действовать очень аккуратно.

На животное надели боевую одежду, чтобы оно никого не укусило и не поцарапало, а затем сняли с забора. Кошка не пострадала и убежала сразу же после спасения.

Ранее в ТиНАО спасли кошку, которая неделю просидела на дереве. Местные жители создали чат "Кот на дереве", через который наняли альпиниста для спасения. После этого животное отвезли к ветеринарам.

животныеобщество

