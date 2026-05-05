05 мая, 10:43Регионы
Детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Карелии
Фото: телеграм-канал Nerpa SPb
Туристы спасли истощенного детеныша нерпы, обнаруженного на берегу Ладожского озера в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы.
"Еще один худенький и маленький ладожский нерпенок приехал к нам из Видлиц, что на восточном побережье Ладоги", – рассказали в организации.
Умирающее животное нашли гости отеля на пляже, после чего связались с фондом и организовали его транспортировку в санкт-петербургский центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.
Путь до центра в Репине, находящегося примерно в 400 километрах, занял более пяти часов, добавили в пресс-службе.
