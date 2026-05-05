05 мая, 10:43

Детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Карелии

Фото: телеграм-канал Nerpa SPb

Туристы спасли истощенного детеныша нерпы, обнаруженного на берегу Ладожского озера в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы.

"Еще один худенький и маленький ладожский нерпенок приехал к нам из Видлиц, что на восточном побережье Ладоги", – рассказали в организации.

Умирающее животное нашли гости отеля на пляже, после чего связались с фондом и организовали его транспортировку в санкт-петербургский центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.

Путь до центра в Репине, находящегося примерно в 400 километрах, занял более пяти часов, добавили в пресс-службе.

Ранее в Великобритании волонтер спасла чайку, которая больше пяти часов провела в ловушке. Лапа птицы застряла в рыболовной сети, из-за чего она не могла двигаться.

Заметившая ее спасательница Лоррейн Буллар проплыла 15 метров в ледяной воде, чтобы добраться до пострадавшей. Уже на берегу птицу аккуратно освободили от крючка и передали специалистам.

Новости регионов: на Петровском острове в Петербурге спасли нерпу от чаек

