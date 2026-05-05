Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:42

Общество

Врачи в Москве удалили женщине кистозное образование размером с дыню

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи ГКБ имени В. М. Буянова удалили 45-летней женщине кистозное образование размером с дыню. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Пациентка поступила в медучреждение с жалобами на резкое увеличение живота, боли и слабость. Диагностика выявила муцинозную цистаденому размером 27х21х17 сантиметров.

Доброкачественная опухоль находилась в центральной части печени и была спаяна с магистральными сосудами и желчными протоками, что сделало этот случай уникальным, а операцию – крайне сложной и рискованной. Однако хирурги смогли аккуратно отделить и удалить кисту, сохранив здоровые ткани.

"Операцию провели максимально успешно – пациентка миновала этап реанимации и была сразу переведена в профильную палату. Сейчас женщина выписана из больницы и уже вернулась к обычной жизни", – рассказали в ведомстве.

Ранее в столице медики спасли 62-летнего мужчину с осложненной формой варикоза. В больницу он обратился с жалобами на боль, тяжесть, отеки и пигментацию правой ноги. В ходе операции пациенту "закрыли" пораженную вену с помощью лазера, а затем удалили мелкие измененные вены. Через полгода на контрольном осмотре мужчина сказал, что боли исчезли, отеки прошли, а признаки больше не беспокоили.

Московские врачи пересадили пациенту две кисти рук

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика