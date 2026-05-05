Соосновательница бренда Gap Дорис Фишер скончалась в США

Соосновательница американского бренда одежды Gap Дорис Фишер скончалась в возрасте 94 лет в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Дорис Фишер, первопроходец в сфере американской розничной торговли и убежденный сторонник искусства и образования, мирно скончалась в Сан-Франциско", – говорится в публикации.

Фишер родилась в 1931 году. В 1953-м она окончила Стэнфордский университет по специальности "экономика", а в 1969-м вместе с мужем Доном Фишером основала компанию Gap. Она являлась равноправным партнером в предприятии с самого начала. Фишер вложила такую же сумму капитала, как и ее муж, и работала в первом магазине.

Она была консультантом компании по мерчандайзингу до 2003 года и оставалась в совете директоров до 2009-го. Кроме того, Фишер получила звание почетного пожизненного директора.

В настоящее время Gap управляет примерно 3 570 магазинами по всему миру. К брендам компании относятся Old Navy, Gap, Banana Republic и Athleta. Годовой объем продаж достиг около 15 миллиардов долларов в последнем финансовом году.

Также известно, что семья Фишер собрала одну из крупнейших частных коллекций современного искусства в Соединенных Штатах, передав более 1,1 тысячи работ в дар Музею современного искусства Сан-Франциско.