05 мая, 11:51

Спорт

Юбилейный полумарафон "Забег.РФ" пройдет в Москве 23 мая

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Юбилейный, 10-й полумарафон "Забег.РФ" состоится в Москве 23 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В мероприятии примут участие около 50 тысяч человек. Им предлагается 4 дистанции – 1, 5, 10 или 21,1 километра.

Также в этом году впервые пройдет Кубок медиа. Это турнир для представителей СМИ и блогеров. Проверят свои силы более 60 сотрудников главных российских медиа.

Старт и финиш состоятся на Васильевском Спуске. Во время полумарафона спортсмены пробегут в том числе у Кремля, храма Христа Спасителя, здания министерства иностранных дел и Дома правительства.

Участвовать в марафоне могут все желающие в возрасте от 6 лет, необходима предварительная регистрация. Также пройдет и онлайн-мероприятие. Спортсменам подарят брендированные футболки с символикой старта и медаль на финише. А для гостей и болельщиков подготовили фан-зону с развлекательной программой.

Полумарафон начнется одновременно в разных регионах страны. Всего в нем примут участие свыше 200 тысяч человек.

Кроме того, 16 мая в Москве пройдет 90-я эстафета по Садовому кольцу. Она начнется в 08:00 у здания РИА Новости на Зубовском бульваре. Финишируют участники у Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького на улице Крымский Вал.

