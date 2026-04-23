Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 16:14

Тренер Скрипник: перед участием в марафоне следует пройти базовый медосмотр

Тренер рекомендовал пройти медосмотр перед участием в марафоне

Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников

Перед участием в марафоне желательно пройти хотя бы базовое медицинское обследование. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

По его словам, в такой медосмотр должны входить электрокардиограмма, анализы и консультация терапевта, а лучше – спортивного врача. Он предупредил, что не стоит участвовать в забегах при острых инфекционных, хронических в стадии обострения, серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях – стенокардии, инфаркте, пороках, тяжелой аритмии.

"При таких патологиях заниматься спортом нужно под руководством профессионала. Также это касается эндокринных заболеваний, тяжелой анемии, заболеваний опорно-двигательного аппарата, беременности, хирургических вмешательств, включая косметические и стоматологические", – предупредил тренер.

Скрипник рассказал, что срок подготовки новичков к забегу составляет в среднем от 6 месяцев до 1,5 года, однако все зависит от конкретного человека. Главное – увеличивать нагрузку постепенно. Это касается как расстояния, так и интенсивности.

Обычно при подготовке у человека 3–4 беговых тренировки в неделю, добавил эксперт. При этом они должны быть разными – длительными, интервальными, восстановительными. Можно добавить 1–2 силовых или кросс-тренинг.

Однако на такой график новички выходят не сразу. Сначала нагрузка должна быть почти в 2 раза меньше. Расстояние, которое надо преодолеть за неделю, – 30–50 километров, отметил тренер.

Рассказал Скрипник и о правильной разминке. Она должна длиться около 15–20 минут. Сначала нужно уделить 5–7 минут суставной гимнастике – вращению всеми движущимися частями тела сверху вниз.

От головы и шеи следует перейти к кистям, локтям, плечам и позвоночнику. Далее идут тазобедренные суставы, коленные и голеностопы. После этого эксперт рекомендовал разогреть мышцы. В этом помогут наклоны туловища вперед-назад, выпады, приседания, махи ногами. Это снизит риск травм.

Также в разминку входит легкий бег трусцой на протяжении 5–7 минут. Это поможет войти в тренировочный либо соревновательный режим.

Одеваться для участия в забеге важно по погоде, добавил эксперт. В ветреную и прохладную погоду должно быть 3 слоя одежды. Это термобелье, флис, ветровка или мембранная куртка. Также не стоит забывать про головной убор, например кепку, шапку, бандану, потому что большое количество тепла выходит через голову.

"Но это общие рекомендации: каждый подбирает для себя экипировку с учетом особенности терморегуляции и вида тренировок, их интенсивности и длительности", – отметил он.

Обязательны беговые кроссовки. За счет правильной амортизации они помогут сохранить суставы и добиться высоких результатов. При этом лучше не бегать в новой обуви сразу. Сначала нужно провести пробные тренировки, предупредил Скрипник.

25 и 26 апреля в столице пройдет Московский полумарафон. В программу войдут дистанции 5 и 21,1 километра, эстафеты и детские забеги.

Порядка 40% участников выйдут на старт впервые. Многие из них ранее не участвовали в забегах "Бегового сообщества". Ожидаются спортсмены из 33 стран, 80 регионов России и почти 500 городов.

В Москве начали готовиться к полумарафону, который пройдет 25 и 26 апреля

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

