Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп исключил вероятность применения ядерного оружия в ходе конфликта с Ираном. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому", – подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп допустил, что мирные переговоры с Ираном могут состояться в ближайшее время. По мнению Трампа, его угрозы уничтожить Исламскую Республику "хорошо работают", поскольку они привели Тегеран за стол переговоров.

В Белом доме отметили, что президент США не устанавливал для Тегерана четких сроков по передаче мирного предложения, а также сроков завершения режима прекращения огня. Вашингтон все еще добивается ответа от Ирана по поводу мирной сделки.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.