23 апреля, 23:33Политика
Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана
Президент США Дональд Трамп исключил вероятность применения ядерного оружия в ходе конфликта с Ираном. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
"Ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому", – подчеркнул американский лидер.
Ранее Трамп допустил, что мирные переговоры с Ираном могут состояться в ближайшее время. По мнению Трампа, его угрозы уничтожить Исламскую Республику "хорошо работают", поскольку они привели Тегеран за стол переговоров.
В Белом доме отметили, что президент США не устанавливал для Тегерана четких сроков по передаче мирного предложения, а также сроков завершения режима прекращения огня. Вашингтон все еще добивается ответа от Ирана по поводу мирной сделки.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
