Японские фанаты аниме предложили запретить Трампу использовать образ Наруто

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Японские фанаты аниме предложили запретить президенту США Трампу использовать образ Наруто в видео, следует из петиции, опубликованной на платформе Change.org.

Первая волна протеста началась после того, как Белый дом опубликовал в Х опубликовал, на котором, по мнению авторов петиции, в военном контексте использовали образы из аниме Dragon Ball, также известном как "Жемчуг дракона", и Yu-Gi-Oh.

Поклонники обратились к японскому правительству и нескольким депутатам парламента. После этого МИД Японии сделал посольству США в Токио представление.

Затем петицию обновили 9 июня, когда на официальной странице Трампа в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого американский лидер представлен в образе Наруто, главного героя одноименного аниме.

Поклонники аниме и манги указали, что их петиция не направлена против личного самовыражения или фанатского творчества. На самом деле они обеспокоены тем, что образы из произведений могут использоваться в политическом и военном контексте. Кроме того, это может быть сделано в форме, которая отличается от намерений правообладателей и авторов.

Авторы петиции хотят донести позицию фанатов до правообладателей, чтобы вместе с ними добиваться реакции от правительства Японии. Они просят проверить факты использования изображений и видео, а также согласовать позицию правообладателей и разработать внешние рекомендации, которые смогут защитить культурный бренд страны, мангу и аниме.

Ранее Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе Мандалорца, героя одноименного сериала из вселенной киносаги "Звездные войны". Картинку подписали следующей фразой: "В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь".

