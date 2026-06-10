Пловец Егор Корнев установил второй рекорд России за день

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Пловец Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем в полуфинальном заплыве чемпионата страны. Соревнования проходят в Казани.

Спортсмен преодолел дистанцию за 22,59 секунды, превзойдя предыдущее достижение пловца Олега Костина – 22,66 секунды.

Таким образом, Корнев установил второй рекорд за день. До этого он улучшил показатели на дистанции 100 метров вольным стилем.

Корневу 22 года. На чемпионате мира 2025 он стал победителем комбинированной эстафеты 4x100 метров и серебряным призером в смешанной эстафете 4x100 метров вольным стилем.

Ранее футболист Лионель Месси побил 69-летний рекорд аргентинской сборной. Он стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины. В товарищеском матче с Исландией 38-летний спортсмен вышел на замену и реализовал пенальти на 72-й минуте.