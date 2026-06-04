Навка похвасталась, что одержала победу над Овечкиным в соревновании

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила в своем телеграм-канале, что превзошла хоккеиста Александра Овечкина в соревновании. Об этом сообщила "Газета.ру".

Они соревновались в том, кто больше сможет сделать движений ногами. Фигуристка показала видео их "борьбы".

"Овечкин побил рекорд (канадского хоккеиста Уэйна. – Прим. ред.) Гретцки, а Навка превзошла Овечкина! Победить чемпиона может только чемпионка", – написала под роликом Навка.

При этом она добавила, что спортсмен, будучи настоящим мужчиной, просто уступил первенство женщине.

Ранее Навка раскрыла, что иногда обсуждает с мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, политику. По ее словам, супруг больше как учитель что-то объясняет или делится новостями. Однако олимпийская чемпионка может даже поспорить с ним по какому-то вопросу.