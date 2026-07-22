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01:25

Политика

Лантратова заявила, что Россия не держит в плену мирных украинцев

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Мирные жители Украины не находятся в плену на территории России, и им никто не мешает вернуться домой. Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Правозащитница подчеркнула, что украинские граждане, изъявившие желание уехать домой, спокойно могут сделать это через российскую территорию.

Она напомнила, что уже был момент, когда на территории РФ обнаружили украинских жителей. Тогда их просто передали другой стороне.

Ранее Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. По ее словам, подготовка к новому обмену между между двумя сторонами уже вышла на финальную стадию. Однако точные сроки его проведения намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренностей.

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