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22 июля, 16:31

Происшествия

Житель Ингушетии задержан по подозрению в госизмене

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Сотрудники УФСБ России по Ингушетии задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене из-за помощи украинским спецслужбам в обеспечении работы сим-боксов в Магасе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2026 году мужчина через соцсеть вышел на связь с представителями ГУР Минобороны Украины. За денежное вознаграждение он, как утверждается, обеспечивал функционирование абонентских терминалов пропуска трафика – сим-боксов, которые использовали украинские кол-центры.

"Это способствовало мошеннической, разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности", – уточнили в ведомстве.

Мужчину подозревают в госизмене в форме оказания помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности России. Суд арестовал фигуранта на два месяца.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, обвиняемого в государственной измене по статье 275 УК РФ. Защита уже обжаловала решение, апелляцию рассмотрят 29 июля. Подробности дела не раскрываются, однако ряд СМИ и телеграм-каналов утверждают, что задержанным может быть ученый-физик.

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