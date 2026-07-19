Суд арестовал мужчину по делу о госизмене в Москве

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Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки судов общей юрисдикции.

Уточняется, что мужчина по фамилии Кравчук совершил преступление, предусмотренное одноименной статьей 275 УК РФ ("Госизмена"). Защита уже обжаловала решение по апелляции. Ее рассмотрят лишь 29 июля.

Других подробностей дела не сообщается, но ряд СМИ и телеграм-каналов утверждают, что под стражу был якобы взят ученый-физик. Официального подтверждения этой информации у журналистов нет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который собрал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передал их украинским спецслужбам. Собранные сведения противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военнослужащих.

