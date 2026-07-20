Фигуристка Анна Щербакова объявила о помолвке

Фото: телеграм-канал Anna Shcherbakova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о помолвке. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал спортсменки.

Девушка опубликовала фотографию, на которой видна ее рука с помолвочным кольцом и ладонь избранника. Снимок сделан на фоне букета в форме сердца из нескольких десятков роз.

Фото сопровождает текст, где указана дата помолвки – 19 июля 2026 года. Лицо жениха Щербакова решила не показывать.

Ранее турецкая актриса Буче Бусе Кахраман, известная благодаря роли в сериале "Зимородок", рассказала о помолвке с артистом Кааном Акъылдызом. Предложение актер сделал во время поездки в США. Пара встречается с 2023 года.