Фермеры перекрыли трассу Армения – Иран из-за проблем с закупкой урожая

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Фермеры в Армении перекрыли международную автотрассу, связывающую страну с Ираном, протестуя против проблем со сбытом урожая. Об этом сообщает портал News.am.

По данным издания, жители Араратской области заблокировали участок дороги Ереван – Ерасх, требуя обратить внимание на отказ перерабатывающих предприятий закупать помидоры.

Один из фермеров Артак Арутюнян рассказал, что на его полях остаются около 60 тонн помидоров, которые предприятия не принимают. По его словам, переработчики объясняют это трудностями с экспортом готовой продукции.

Министр экономики Армении Геворг Папоян пообещал решить проблему с закупками помидоров и огурцов. После этого протестующие согласились разблокировать трассу.

Ранее посол Армении Нарек Мкртчян провел переговоры с главой службы внешней сельхоздеятельности США Дэниэлом Уитли по вопросам экспорта сельхозпродукции на американский рынок. Стороны обсудили правила и процедуры выхода на рынок США.

Между тем армянское сотрудничество с Россией усложнилось. С конца мая Россельхознадзор поэтапно ограничил ввоз из Армении овощей, фруктов, ягод, сухофруктов и другой подкарантинной продукции в связи с выявленными нарушениями. Ереван обратился в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой рассмотреть эти ограничения.