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16 июля, 17:19

Политика

Армения и США провели переговоры об экспорте сельхозпродукции

Фото: depositphotos/mur162​

Армения может начать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию в США. Этот вопрос обсуждали посол республики в Вашингтоне Нарек Мкртчян и глава службы внешней сельскохозяйственной деятельности Соединенных Штатов Дэниэл Уитли, сообщило посольство Армении.

"Рассмотрены возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции на рынок США с учетом процедур выхода на рынок, действующих правил, а также предпосылок для продвижения экспорта", – отметили в посольстве.

Также правительство республики установило 16 июля требования к рыбоводческим хозяйствам, природоохранным организациям, производителям рыбной продукции по регистрации в Европейской системе контроля и экспертной оценки торговли (TRACES).

Тем временем сотрудничество России и Армении сейчас переживает непростые времена. Россельхознадзор в конце мая приостановил ввоз из республики свежих огурцов, помидоров, перцев, зеленых культур и клубники. Кроме того, ограничения коснулись свежего винограда и косточковых плодов, в том числе черешни, вишни, сливы, абрикосов, персиков и нектаринов.

Ведомство с 3 июня ограничило поставку в РФ семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов, а с 12 июня – ввоз подкарантинной продукции из Армении.

Армянские власти из-за проблем с ввозом своей продукции на российский рынок обратились в Евразийскую экономическую комиссию и попросили рассмотреть вопрос действующих ограничений и барьеров в рамках предусмотренных процедур.

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