РФ с 3 июня ограничит ввоз баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении

Фото: depositphotos/dpfoxfoto

С 3 июня Россельхознадзор ограничит ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, будет ограничен транзит данных продуктов в государства – члены ЕАЭС, поскольку отсутствует механизм подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами. Эти правила будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

30 мая Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники из-за частых нарушений, так как за год был выявлен 181 случай карантинных объектов. Позже, 2 июня, ограничения были расширены, из-за чего под запрет подпали свежий виноград и косточковые плоды, такие как вишня, черешня, абрикосы, нектарины, сливы и персики.

Кроме того, в России была приостановлена продажа некачественного алкоголя из Армении. В список вошли товары от "Веди-Алко", "Абовянского коньячного завода" и "Винно-коньячного дома "Шахназарян". Нарушения, в частности, были обнаружены в красном полусладком вине "Гетап Вернашен" и белом сухом вине "Веди Алко" Харджи, а также в Т3 "Легенды Arni".

