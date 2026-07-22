Сбой произошел в работе приложения "Парковки России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи приложения "Парковки России" могут столкнуться со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Такая же ситуация наблюдается и на сайте parking.mos.ru. Ведомство рассказало, что оплатить парковку можно с помощью СМС и через голосовой сервис.

"Для оплаты через СМС нужно отправить сообщение на номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количествово часов от 1 до 24 (пример: 0304*А123АА199*3)", – сказано в сообщении.

По всем вопросам следует обращаться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону 8 (495) 539-54-54 или 3210. Последний номер актуален для набора с мобильного.

На прошлой неделе сбой произошел в работе поисковой системы Google, веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub, а также сайта Apple. Это показали данные портала Downdetector.

Больше всего проблем возникло с сайтом Google. Трудности с ними зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской, Новосибирской и Челябинской областях.