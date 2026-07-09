Росфинмониторинг сообщил о проблемах у пользователей со входом в личный кабинет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Неполадки затронули не только авторизацию в профилях, но и вход на сам официальный ресурс. В связи с этим, как заверили в федеральной службе, специалисты уже приступили к восстановительным работам.

На время их проведения в Росфинмониторинге рекомендовали клиентам входить в аккаунты с помощью УКЭП, а при сохранении проблемы воспользоваться другим устройством. Также можно попробовать удалить и заново установить "Яндекс Браузер".

Еще один сбой ранее произошел в работе мобильного оператора "Билайн". Пользователи, в частности, жаловались на проблемы с интернетом и связью.

Обращения поступали из Москвы, Подмосковья, Самарской и Белгородской областей, Хабаровского края. Всего было зарегистрировано порядка 109 жалоб.