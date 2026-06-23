Сбой произошел в работе Twitch

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Сбой произошел в работе сервиса Twitch. Россияне пожаловались на невозможность загрузить прямые эфиры, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Downdetector.

Первые жалобы появились в соцсетях в ночь на 23 июня. Проблемы выявили после 01:00 по московскому времени.

Многие функции продолжают работать. Пользователи могут открывать платформу, авторизоваться и пользоваться чатами трансляций, однако воспроизведение видео недоступно. При попытке запустить эфир наблюдается бесконечная загрузка или ошибка 2000, которая указывает на проблемы в соединении между видеоплеером и серверами.

Пользователи добавили, что сбой происходит только при подключении из России. Официально Twitch пока не комментировал причины проблемы.

Ранее сбой произошел в работе онлайн-платформы объявлений "Авито". На проблемы пожаловались свыше 9 тысяч пользователей. Чаще всего о сбоях сообщали из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Свердловской области.

