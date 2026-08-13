Дождь и порывистый ветер прогнозируются в Москве 13 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в столице в четверг, 13 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 8 градусов, а в Подмосковье – до 5 градусов.

В Москве 13 августа будет действовать желтый уровень погодной опасности, связанный с сильным ветром. Предупреждение вступает в силу с 09:00 и продлится до 21:00. Аналогичное предупреждение также объявлено в Подмосковье.

Синоптики ожидают, что этот четверг станет самым холодным днем текущего лета в Москве. Температура окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы и будет соответствовать многолетним показателям сентября.