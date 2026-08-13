Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 06:35

Общество

Дождь и порывистый ветер прогнозируются в Москве 13 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в столице в четверг, 13 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 8 градусов, а в Подмосковье – до 5 градусов.

В Москве 13 августа будет действовать желтый уровень погодной опасности, связанный с сильным ветром. Предупреждение вступает в силу с 09:00 и продлится до 21:00. Аналогичное предупреждение также объявлено в Подмосковье.

Синоптики ожидают, что этот четверг станет самым холодным днем текущего лета в Москве. Температура окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы и будет соответствовать многолетним показателям сентября.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве 13 августа из-за сильного ветра

Читайте также


обществопогодагород

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика