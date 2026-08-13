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13 августа, 07:15

Политика

Путин заявил, что у россиян в крови "генетический код победителя"

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что россияне обладают "генетическим кодом победителя". Об этом он сказал во время рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко на курильском острове Итуруп.

Лимаренко рассказал главе государства, что на встречах с жителями даже в самых отдаленных местах население говорит: "Все для победы".

"Такие у нас люди, генетический код победителя", – сказал в ответ Путин.

Российский лидер прибыл с рабочей поездкой на курильский остров Итуруп 13 августа. Это стало первым визитом Путина на Курильские острова.

Глава государства в рамках первого пункта рабочей программы посетил рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный". Президент побеседовал с сотрудниками, попробовал икру и сфотографировался с коллективом завода.

Незадолго до этого Путин посетил Южно-Сахалинск, где с борта ракетного крейсера "Варяг" наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. По словам президента, подобные маневры – это не просто демонстрация силы, а необходимый инструмент для защиты безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин заявил о сплоченности россиян перед внешними вызовами

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