Путин посетил курильский остров Итуруп

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Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой на Итуруп. Это стало первым визитом президента на Курильские острова.

Глава государства в рамках первого пункта рабочей программы посетил рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный". Президент побеседовал с сотрудниками, попробовал икру и сфотографировался с коллективом завода.

Ранее Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где с борта ракетного крейсера "Варяг" наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежных территорий Дальнего Востока прошли в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

По словам президента, подобные маневры – это не просто демонстрация силы, а необходимый инструмент для защиты безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ходе учений Путин заявил, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, в связи с чем возрастает вероятность возникновения конфликтов. Президент также отметил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Помимо этого, российский лидер провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Путин указал на необходимость обеспечить безопасность государства на всех его рубежах.