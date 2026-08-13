13 августа, 06:11Политика
Путин посетил курильский остров Итуруп
Фото: МАХ/"Кремль. Новости"
Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой на Итуруп. Это стало первым визитом президента на Курильские острова.
Глава государства в рамках первого пункта рабочей программы посетил рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный". Президент побеседовал с сотрудниками, попробовал икру и сфотографировался с коллективом завода.
Ранее Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где с борта ракетного крейсера "Варяг" наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежных территорий Дальнего Востока прошли в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.
По словам президента, подобные маневры – это не просто демонстрация силы, а необходимый инструмент для защиты безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В ходе учений Путин заявил, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, в связи с чем возрастает вероятность возникновения конфликтов. Президент также отметил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
Помимо этого, российский лидер провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Путин указал на необходимость обеспечить безопасность государства на всех его рубежах.
Путин на Сахалине принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота